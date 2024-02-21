Скидка 100% на коммуналку: кто из пенсионеров может ее получить

Согласно действующему законодательству, некоторые украинские пенсионеры могут не платить за коммуналку совсем. Для этого они должны подпадать под определенные требования.

Кому предоставляется скидка

Скидка предоставляется на ЖКУ, а также покупку твердого жидкого топлива и сжиженного газа. Одним из основных требований является то, что пенсионер должен проживать в сельские местности.

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В то же время финансовое состояние лица должно определяться как недостаточное. То есть среднемесячный доход домохозяйства за последние полгода, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу.

Также гражданин должен был быть работником:

музея;

библиотеки;

медицины;

педагогической сферы;

учебного заведения сферы культуры;

фармацевтической отрасли;

области, занимающейся защитой растений;

государственных и коммунальных учреждений культуры.

Как оформить льготу

Члены семьи льготника такую льготу получить не могут.

Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФУ со специальным заявлением. При себе нужно иметь пакет документов. Речь идет о:

удостоверении личности;

справку о месте регистрации;

трудовой книжке или справке, которая удостоверяет работу заявителя.

Подать заявление можно и в формате онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Дия.