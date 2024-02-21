Скидка 100% на коммуналку: кто из пенсионеров может ее получить
Источник:ПФУ
Согласно действующему законодательству, некоторые украинские пенсионеры могут не платить за коммуналку совсем. Для этого они должны подпадать под определенные требования.
Кому предоставляется скидка
Скидка предоставляется на ЖКУ, а также покупку твердого жидкого топлива и сжиженного газа. Одним из основных требований является то, что пенсионер должен проживать в сельские местности.
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В то же время финансовое состояние лица должно определяться как недостаточное. То есть среднемесячный доход домохозяйства за последние полгода, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу.
Также гражданин должен был быть работником:
- музея;
- библиотеки;
- медицины;
- педагогической сферы;
- учебного заведения сферы культуры;
- фармацевтической отрасли;
- области, занимающейся защитой растений;
- государственных и коммунальных учреждений культуры.
Как оформить льготу
Для оформления льготы необходимо обратиться в ПФУ со специальным заявлением. При себе нужно иметь пакет документов. Речь идет о:
- удостоверении личности;
- справку о месте регистрации;
- трудовой книжке или справке, которая удостоверяет работу заявителя.
Подать заявление можно и в формате онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Дия.