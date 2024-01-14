Не нужно обращаться лично: военным ветеранам упростили назначение льгот

Для ветеранов и членов их семей упрощена процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь военные получат возможность обращаться за назначением льгот с помощью своих родных.

Упрощенное оформление льгот для ветеранов войны

Как сообщили в Минсоцполитики, для ветеранов войны и членов их семей упростят процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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что за действующим законодательством для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги льготник должен обратиться в соответствующие органы. Впрочем, украинские ветераны войны, которые сегодня участвуют в боевых действиях и находятся на передовой, не могут оформить льготы и обратиться за ними лично.

Таким образом, ветераны, а также их члены семей, не могли воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством.

Какие изменения предложило правительство

Для решения этой проблемы в Минсоцполитики разработали постановление, упрощающее процедуру внесения сведений в реестр лиц, имеющих право на льготы. Заработает через 4 месяца после соответствующих технических доработок.

Какие изменения произойдут: