Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку

Некоторые пенсионеры имеют скидку на оплату коммунальных услуг. Размер скидки составляет 100%.

При каких условиях пенсионеры могут не платить за коммуналку

То есть они могут пользоваться услугами абсолютно бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию,

– пишут на сайте ПФУ.

Речь идет о таких лицах:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалистах по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В частности пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы следует соответствовать еще и таким критериям:

имеют не менее трех лет соответствующего стажа работы; на момент выхода на пенсию работали на должностях, дающих право на льготу.

Более того, льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу. В то же время на членов семьи льготника эта помощь не распространяется.

Важно! Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца текущего календарного года.