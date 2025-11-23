Какие действуют льготы на газ для пенсионеров

Пенсионеры в Украине могут рассчитывать на определенные льготы на газ. Узнайте, кто имеет право на скидки и как воспользоваться государственными программами поддержки.

Есть ли льготы для пенсионеров на газ?

Льготы на газ для пенсионеров в Украине зависят от предыдущего места работы, места жительства и совокупного дохода семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Так, пенсионеры, которые живут в сельской местности и работали в педагогической, медицинской, культурной или библиотечной сфере, могут рассчитывать на 100% скидку на оплату газа, если их средний доход не превышает установленные государством нормы.

Обратите внимание! Другие пенсионеры имеют право на жилищную субсидию, которая определяется на основе уровня доходов семьи.

Как получить субсидию на коммуналку?

У "Дії" напомнили, что жилищная субсидия может существенно уменьшить расходы на коммунальные услуги, ведь распространяется на большинство обязательных платежей домохозяйства.

Она может покрывать расходы на:

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение газа, электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды;

услуги по вывозу бытовых отходов.

Отдельной категорией является субсидия на приобретение топлива. Она может компенсировать расходы на закупку газового, твердого или жидкого бытового топлива.

Обратите внимание! Помощь предоставляется только один раз в год и назначается тем домохозяйствам, которые не подключены к централизованному отоплению и не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева дома.

Какие еще есть льготы для пенсионеров?