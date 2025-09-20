Украинцам дали возможность экономить на ежемесячных счетах за услуги. Кто сможет воспользоваться такой скидкой на коммунальные услуги, читайте дальше.

Кто может платить за коммуналку меньше?

У Пенсионном фонде Украины напоминают: воспользоваться правом на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг могут многодетные семьи, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, передает 24 Канал.

В соответствии с статьей 13 Закона Украины "Об охране детства" льгота распространяется на:

оплату жилья в пределах норм: 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью;

оплату коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, установленных Кабинетом Министров;

стоимость твердого или жидкого печного топлива: в случае отсутствия централизованного отопления и использования газа или электроэнергии для отопления.

Обратите внимание! Совокупный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не должен превышать 4 240 гривен.

Как оформить скидку на коммунальные услуги?

Подать документы для получения 50% скидки многодетные семьи могут удобным для себя способом:

Лично. Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, а также в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Там помогут оформить заявление и проверить необходимый пакет документов. По почте. Отправить документы в адрес соответствующего органа ПФУ. Но отправка осуществляется заказным письмом с описью вложения, во избежание потери важных бумаг. Онлайн. Воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением ПФУ. Этот вариант особенно удобен, ведь позволяет подать заявление дистанционно, без посещения учреждений, а также отслеживать статус его рассмотрения.

Что известно о скидках на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном