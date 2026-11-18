Участники боевых действий в Украине имеют право на существенную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом льгота распространяется не на все объемы потребления, а только в пределах установленных государством нормативов.

Какую скидку на коммунальные услуги получают участники боевых действий

В Украине участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предусмотрена статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, скидка распространяется на такие расходы:

оплату за пользование жильем (квартирную плату);

природный газ;

электроэнергию;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд.

Также участники боевых действий могут получить 75% скидку на приобретение бытового топлива для печей, в частности жидкого. Это касается людей, проживающих в домах без центрального отопления. В то же время важно учитывать, что скидка не распространяется на неограниченный объем потребления. Государство устанавливает нормативы, в пределах которых начисляется компенсация.

Например, для оплаты жилья предусмотрена норма в 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Аналогичный принцип применяется при расчете льготы на отопление.

Обратите внимание! Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, предусмотрена увеличенная нормативная площадь для получения скидки на газовое отопление: 42 квадратных метра на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.

Помимо самого участника боевых действий, льготой могут пользоваться члены его семьи, проживающие вместе с ним. Речь идет о муже или жене, несовершеннолетних детях, определенных законом категориях совершеннолетних детей с инвалидностью, нетрудоспособных родителях и других предусмотренных законодательством лицах.

Важно, что право УБД на 75%-ную скидку не зависит от совокупного дохода семьи. Также, если оба супруга имеют статус участников боевых действий, размер скидки не удваивается: она остается на уровне 75% в пределах установленных нормативов.

Как оформить скидку на коммунальные услуги участнику боевых действий

Чтобы воспользоваться льготой, участнику боевых действий необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Самого получения удостоверения УБД недостаточно для автоматического начисления выплат, если информацию о человеке еще не внесли в соответствующий реестр и не назначили льготу.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте в соответствующий территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для дистанционного оформления необходимо авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее в разделе "Коммуникации с ПФУ" следует выбрать услугу "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить необходимые данные. При оформлении понадобятся паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и информация об удостоверении УБД. Также необходимо указать сведения о жилье, коммунальных услугах и банковском счете для получения средств.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в денежной форме. Пенсионный фонд рассчитывает сумму компенсации в соответствии с установленными нормативами и перечисляет средства получателю выбранным способом выплаты.

Важно! Если участник боевых действий уже получает льготу, повторно обращаться в Пенсионный фонд каждый год, как правило, не требуется. В то же время об изменении места жительства, состава семьи или перечня коммунальных услуг, влияющих на размер выплат, необходимо уведомить ПФУ.

Таким образом, участники боевых действий могут сэкономить 75% на оплате жилья и коммунальных услуг. Однако для получения этой государственной поддержки необходимо оформить льготу, а ее размер будет зависеть от установленных норм потребления и площади жилья.

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