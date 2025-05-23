Как получить помощь на оплату коммунальных услуг летом 2025 года

Не только зимой, но и летом некоторые украинцы могут получить помощь на оплату коммунальных услуг. Однако предоставление льгот зависит от дохода семьи.

Кто может получить помощь на оплату коммунальных услуг

С мая 2025 года в Украине действуют новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Части граждан их предоставят автоматически, а вот другим учтут доход семьи за последние полгода, сообщает Канал 24, со ссылкой на ПФУ.

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С недавних пор право на льготу зависит от совокупного дохода семьи. Если средний доход на одного члена семьи за шесть месяцев не превышает 4 240 гривен, можно рассчитывать на скидки. В 2025 году такую сумму установили за размер социальной налоговой льготы.

На льготы для оплаты коммунальных услуг с учетом доходов могут претендовать:

реабилитированные лица, которые получили инвалидность вследствие репрессий или стали пенсионерами;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

уволенные с военной службы, получившие инвалидность во время прохождения военной службы, а также семьи погибших или пропавших без вести военных;

родители и члены семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории; бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей, гетто, а также их дети, которые родились в местах принудительного содержания;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Важно! Право на получение льгот на новый период автоматически определит Пенсионный фонд, обращаться дополнительно не нужно.

Как получить льготы на оплату коммунальных услуг

Некоторые украинцы будут иметь право на льготу, независимо от суммы их доходов. К таким категориям относятся:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

родственники погибших Защитников и Защитниц Украины;

члены семей погибших ветеранов войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

В зависимости от той или иной категории будет назначена льгота на оплату коммунальных услуг. Но чтобы ее получить, нужно подать заявку одним из способов:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить заявку в ПФУ по почте;

подать через мобильное приложение Пенсионного фонда;

зарегистрировать через портал электронных услуг ПФУ.

Перед этим необходимо подать заявление на внесение в Реестр лиц, которые имеют право на льготы.

Важно! Если доход человека превышает разрешенный уровень для льготы на коммунальные услуги, можно обратиться за жилищной субсидией. Подробнее о льготах можно узнать в своем территориальном управлении соцзащиты.