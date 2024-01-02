Нововведение для ветеранов: как изменится процедура оформления льгот на оплату ЖКУ

На сегодняшний день в Украине существует проблема с оформлением льгот для ветеранов. Поскольку некоторые из них просто физически не могут явиться в спецучреждение для написания заявления.

Какое решение приняло правительство

Кабмин принял, что теперь за ветерана документы на получение льгот могут оформить его родственники. Более того, сама процедура была значительно упрощена.

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Украинские ветераны войны, участвующие в военных действиях и находящиеся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не могли обратиться за их назначением лично. Следовательно, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством,

– говорится в сообщении

Пока нововведение определено как экспериментальное. Правительство планирует проследить, как будет действовать новая система.

Обновленная процедура станет доступной через 4 месяца. Это время необходимо для того, чтобы все нововведения ввели в информационную систему, также специалистам нужно проработать технический механизм их выполнения.

Как изменилась процедура оформления льгот

Право на эти льготы имеют лица, которые определены законодательством как ветераны и имеют такой официальный статус.

Согласно указанному нововведению, с мая 2024 года на оформление таких льгот будут иметь право близкие родственники ветерана. Изменяется и формат заявления. Теперь будет действовать упрощенная процедура взятия на учет ветерана как льготника.

Для того чтобы подать заявление, не нужно обращаться в отделение ПФУ. Электронный вариант можно легко оформить через приложение Дия или вебпортал.