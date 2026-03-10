Оплату могут не зачислить: для чего нужен лицевой счет из платежки

Олату коммунальных услуг могут "потерять", однако для проверки существует специальный код. В нем есть индивидуальная информация о потребителе. К тому же такие коды используют не только в коммунальных компаниях.

Что такое лицевой счет?

О том, для чего нужен индивидуальный код, говорится в сообщении филиала "Газосети".

Смотрите также Некоторые украинцы получат помощь на коммуналку: кому правительство подготовило льготы

Лицевой счет – это десятизначный номер, он уникален для каждого потребителя коммунальных услуг. Цифровой код можно найти на каждой из квитанций (бумажной и электронной в частности) в левой части под реквизитами компании, которая предоставляет услугу.

Обратите внимание! Номер – это ключевой инструмент для идентификации потребителя в системе. Он содержит всю важную информацию.

Так, по лицевому счету можно установить или проверить:

текущие показатели счетчика;

годовую заказанную мощность;

текущую задолженность, если таковая имеется;

историю оплаты услуги.

В частности важно при оплате коммуналки указывать свой лицевой счет, чтобы платеж "не потерялся".

Обратите внимание! Лицевой счет создают не только для абонентов коммунальных компаний. Есть соответствующие номера для клиентов банков, также их создают для индивидуального учета в различных организациях.

Основными преимуществами индивидуального номера являются:

учет и контроль;

упрощение взаимодействия между компанией (банком или организацией) и пользователем;

автоматизация процессов;

персонализированное обслуживание.

Что известно о лицевом счете в банках?

В банках важно разделять личные и предпринимательские счета. Об этом пишет taxer.ua.

В частности надо знать, что сейчас в Украине действует европейская система – IBAN. Это уникальный код из 29 знаков, где первые два – буквы UA. После этого идут 2 цифры кода проверки, далее 6 цифр – код банка и следующие 19 – сам номер лицевого счета.

Важно!!! Не путайте номер банковской карты с лицевым счетом.

Номер карты – не является лицевым счетом. Это так называемый отдельный инструмент с 16 – 19 цифр, который используют для быстрых платежей в интернете или покупок в магазине. Другими словами, номер карты – это как доступ к собственным деньгам. Однако такой номер изменится во время перевыпуска карты, то есть он является временным инструментом.

IBAN – это уникальный и постоянный номер для учета средств в банке. То есть даже если перевыпустить карту и изменить ее номер, код IBAN останется неизменным. Ведь он назначается один раз и подкреплен к пользователю независимо от количества карт и их номеров.

Что еще нужно знать о платежках и оплате услуг?