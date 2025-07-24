На закон о НАБУ и САП отреагировал Европейский банк: что будет с помощью Украине

Европейский банк реконструкции и развития высказался относительно закона, который лишает независимости НАБУ и САП. Учреждение финансирует проекты в Украине.

Как Европейский банк ответил на закон о НАБУ и САП

На днях Зеленский подписал закон о НАБУ и САП, чем вызвал возмущение общественности и некоторых европейский партнеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕБРР.

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ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанное ЕС, послами G7 и международными партнерами по НАБУ и САП в Украине. Независимость субъектов антикоррупции является ключевой опорой верховенства права,

– сообщили в ЕББ.

В банке также пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

Важно! ЕБРР предоставляет Украине финансовую и техническую поддержку для экономического развития и реформ.

Что ожидает Украину из-за законопроекта по НАБУ и САП?

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила Украину о том, что атака на НАБУ и САП негативно повлияет на помощь Украине. Подобная информация есть в письме на имя заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Письмо датировано 22 июля. В нем руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц выразила "глубокую обеспокоенность относительно последних событий". Речь идет о принятии законопроекта № 12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Фромгольц сообщила, что закон существенно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Более того, руководительница Антикоррупционного отдела ОЭСР заявила, что подобные изменения могут быть расценены как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Джулия Фромгольц добавила, что этот закон в будущем ставит под угрозу присоединение Украины к ОЭСР. В частности она призвала Киев и Владимира Зеленского ветировать этот законопроект.