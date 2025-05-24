В "Ощадбанке" действует лимит на пополнение карт: что стоит знать

В "Ощадбанке" действует лимит на пополнение карт. Поэтому счета некоторых граждан могут попасть под ограничения в случае превышения лимита.

Какой лимит на пополнение карт в "Ощадбанке"

Владельцам карт доступно пополнение карт в терминалах EasyPay, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ощадбанк".

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Неавторизованные пользователи могут осуществлять оплату услуг и пополнение карт в терминалах EasyPay на сумму до 5 000 гривен в сутки.

После авторизации с EasyID лимит автоматически повышается до 30 000 гривен в сутки и до 350 000 гривен в месяц. Новый лимит доступен в течение 12 месяцев.

Как пополнить карту "Ощадбанка" с повышенным лимитом:

Найдите ближайший терминал с помощью карты терминалов EasyPay и выберите сервис пополнения карты на главном экране;

Укажите реквизиты для оплаты: номер карты и свой мобильный телефон;

На странице внесения средств нажмите кнопку "Увеличить лимит";

Пройдите авторизацию – действуйте по указаниям в терминале и приложении Дія;

Внесите наличные в пределах нового доступного лимита.

Отзывы клиентов

Один из клиентов банка рассказал, что после открытия карты и осуществления трех переводов на общую сумму 10 тысяч гривен, он не смог рассчитаться картой за услуги.

Система сообщила о превышении лимита карты "Ощадбанка". Обратившись на горячую линию, мужчина получил совет обратиться в ближайшее отделение, поскольку на его карточном счете были активированы ограничения.

Также ему предоставили два контактных номера для уточнения деталей. Однако связаться было сложно - из нескольких попыток лишь один звонок был принят, и после короткого разговора связь оборвалась.