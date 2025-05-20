Какой лимит действует в Ощадбанке

Один из клиентов банка рассказал, что после открытия карты и осуществления трех переводов на общую сумму 10 тысяч гривен, он не смог рассчитаться картой за услуги. Система сообщила о превышении лимита, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Обратившись на горячую линию, мужчина получил совет обратиться в ближайшее отделение, поскольку на его карточном счете были активированы ограничения.

Также ему предоставили два контактных номера для уточнения деталей. Однако связаться было сложно - из нескольких попыток только один звонок был принят, и после короткого разговора связь оборвалась.

При пополнении карты важно учитывать, что на переводы могут быть установлены лимиты, которые отличаются в разных банках.

Лимиты на снятие наличных денег

Большинство банков в Украине устанавливают лимит на снятие наличных денег в пределах 20 тысяч гривен за одну операцию. Такой лимит действует, в частности, в:

ПриватБанке – разрешено снимать до 20 тысяч гривен за раз, следующую операцию можно провести через 3 часа;

Ощадбанка – разрешено снять до 50 тысяч гривен в сутки;

Райффайзен Банка, Универсал Банка, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанка – до 20 тысяч гривен в день.

В некоторых банках одноразовый лимит ниже – только до 10 тысяч гривен:

ОТП Банк – лимит за операцию до 10 тысяч гривен, но количество операций неограниченно;

Банк Пивденный - ограничение до 20 тысяч гривен в день;

KredoBank – повторное снятие возможно через 2,5 часа;

ТАСКОМБАНК – также имеет лимит на каждую отдельную операцию.

Обратите внимание! Кроме банкоматов и касс, клиенты могут снимать наличные при оплате товаров в магазинах, аптеках или на заправках – достаточно рассчитаться картой и попросить кассира выдать нужную сумму.