Блокировка карты: как не попасть в немилость банка

В большинстве коммерческих банках Украины действуют карточные ограничения, которые введены для предотвращения злоупотребления. Таким образом, с 1 июня начнут действовать новые правила относительно карточных переводов.

Как избежать блокировки карты

Банкир Марина Павленко объясняет, что сейчас большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным, передает 24 Канал.

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Поэтому, уже летом лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится со 150 тысяч гривен в месяц до 100 тысяч гривен в месяц.

А для высокорисковых клиентов он останется на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Впрочем если клиенту уже пришло сообщение о блокировке карты, то стоит не медлить и немедленно обращаться в банк.

Марина Павленко Ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения по активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию. В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету.

В то же время если информации будет недостаточно или же она не объясняет суть операций, то клиенту придется сменить банковское учреждение.

Обратите внимание! В таком случае человек должен сам инициировать перевод средств со счета.

Кроме того, банк в соответствии с законом может по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет. Тогда он информирует об этом Госфинмониторинг.

В то же время если банк закрывает счет по собственной инициативе, то клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета в любом банке для перевода остатка средств. За это банк может взимать дополнительную комиссию.

Хочу отметить: банки не заинтересованы в потере клиентов. Они не карательные органы. Наша задача – помочь, проконсультировать, предоставить весь спектр возможных услуг. Но, конечно, речь идет о добросовестных клиентах, которые не нарушают закон,

– подчеркнула Марина Павленко.

Какие есть советы по избежанию блокировки карточного счета

Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета или карты и тарифами в договоре.

Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка.

При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.

Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы: предоставьте исчерпывающие ответы и при необходимости дополнительные документы.

Клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тысяч гривен, а переводы на карту жены – 10 тысяч гривен, это не вызовет трудностей для открытия счета,

– объясняет эксперт.

Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующих сути транзакций.

Не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).

Иногда случаются ситуации, когда счет все же заблокирован. В таком случае стоит обратиться в банк - это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию,

– подытожила Павленко.

Банкир добавила, что в 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями.