Украина "отдаст" огромное месторождение лития другу Трампа, – NYT

Украина предоставит право на разработку крупного государственного месторождения лития консорциуму американских инвесторов. В его состав входит миллиардер и давний друг президента США Дональда Трампа.

Кто получил права на разработку месторождения?

Соответствующее решение приняла правительственная комиссия Украины. Об этом на условиях анонимности сообщили двое ее членов, передает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Хотя соглашение еще требует формального утверждения Кабинетом Министров Украины, фактически решение уже окончательное,

– рассказали изданию источники.

Как пишет NYT, такое решение приняли на фоне того, что администрация Трампа ищет инвестиционные возможности в Украине.

Ведь консорциум, победивший в конкурсе на разработку литиевого месторождения, имеет тесные связи с президентом США:

В его составе бизнесмен Рональд С. Лаудер, который знаком с Трампом еще с университетских времен;

Другой инвестор – энергетическая фирма TechMet, которая частично принадлежит инвестиционному агентству, что была создана во время первого президентского срока Трампа.

Впрочем, члены комиссии заверили издание, что никакого фаворитизма не было, а консорциум якобы победил благодаря соответствию большинству критериев конкурса. В частности, по условиям тендера минимальные инвестиции в проект должны были составить 179 миллионов долларов, но предложение американцев было значительно выше.

Важно! По информации издания, речь идет о литиевом месторождении "Добра" в Кировоградской области, которое имеет одни из крупнейших запасов лития в стране. Его будут разрабатывать по соглашению о разделе продукции, которая предусматривает, что инвесторы будут добывать полезные ископаемые в обмен на передачу части добычи украинскому государству.

Что известно о конкурсе?

Напомним, еще летом премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что месторождение лития "Добра" на Кировоградщине может стать первым проектом Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Правительство объявило конкурс, который должен был завершиться в декабре 2025 года. По его результатам будет подписано соглашение на распределение полезных ископаемых, говорится в программе Кабмина.

Тогда Свириденко отмечала, что есть заинтересованность частных компаний в разработке литиевого месторождения.

Издание The New York Times еще писало, что в торгах может принять участие консорциум инвесторов с фирмой TechMet в составе, которая частично принадлежит американскому правительству.

Стоит знать! В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о разработке полезных ископаемых. В рамках этого соглашения был создан Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Этот фонд призван привлекать средства обеих стран для инвестиций в стратегические месторождения.

Сколько лития есть в Украине?