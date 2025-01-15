Литва взяла под охрану электролинии с Польшей: готовится к отключению

Литва со среды, 15 января, усилила охрану линии электропередач LitPol Link, соединяющей страну с Польшей. Через эту линию в феврале энергосистемы стран Балтии планируют синхронизировать с континентальной Европой.

Усиление охраны электролиний

Перед отсоединением энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети участились случаи повреждений подводных кабелей в Балтийском море, сообщает 24 Канал со ссылкой на литовское издание LRT.

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Сначала предполагалось, что Служба общественной безопасности возьмет на себя охрану распределительного пункта и трансформаторной подстанции в апреле.

Однако правительство приняло решение перенести сроки на январь.

Обратите внимание! В Министерстве внутренних дел Литвы объяснили, что новый порядок охраны объектов энергетической инфраструктуры учитывает запланированное на 8 февраля отключение электросетей стран Балтии от российской системы и подключения к европейским сетям.

Повреждение кабеля в Балтийском море

На решение также повлияла растущая угроза в Балтийском море, где в последнее время было повреждено несколько электрических и телекоммуникационных кабелей.

В декабре 2024 года вышел из строя подводный кабель Estlink 2, который обеспечивал поставки электроэнергии из Финляндии в Эстонию. Подозревают, что к диверсии мог быть причастен танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту.

К слову! Кроме того, в Балтийском море было повреждено еще четыре телекоммуникационных кабеля. В январе 2025 года Швеция обнаружила признаки повреждения кабеля NordBalt, который соединяет Литву и Швецию. На кабеле были найдены следы от якоря.