Литва предлагает новый пакет санкций против ЕС, а предыдущий еще не принят

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в Евросоюзе продолжаются дискуссии по 17-му пакету санкций против России. В то же время Литва уже инициирует обсуждение 18-го пакета ограничений.

Литва предлагает новые санкции

По словам министра, санкционное давление на Россию используется недостаточно эффективно, передает 24 Канал со ссылкой на заявление министра.

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По его мнению, следует не только принять новый пакет, но и ввести дополнительные тарифные санкции на российские товары.

Кястутис Будрис Министр иностранных дел Литвы Мы практически подготовили 17-й пакет санкций, который намерены принять, возможно, даже в мае. Литва уже призывает нас начать думать о 18-й пакет санкций, но нам нужно говорить не только о самих санкциях, но и рассматривать возможности введения дополнительных тарифных мер в отношении российской продукции.

Кястутис Будрис заявил, что российские энергетические компании до сих пор наполняют бюджет России, и с этим необходимо покончить. Он призвал к запрету импорта сжиженного газа в ЕС и отметил, что США могут содействовать в этом шаге.

США тоже могут ужесточить санкции

На фоне этих заявлений звучат и сигналы о возможном усилении международного давления. После разговора с Владимиром Зеленским 8 мая президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями, если Россия не будет соблюдать режим прекращения огня.

Заметьте! Аналогичную позицию высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Между тем Польша настаивает на принятии 17-го пакета санкций до 1 июля.