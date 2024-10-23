Какую пенсию имеют люди с инвалидностью III группы в Украине

Пенсия для лиц с инвалидностью III группы зависит от возрастной пенсии и группы инвалидности, которая была назначена. Эти факторы влияют на окончательный размер выплат.

Какие пенсии по инвалидности в Украине

Минимальная пенсия для лиц с III группой инвалидности составляет 50% от возрастной пенсии, сообщает ПФУ.

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Однако для определенных категорий граждан пенсия рассчитывается по другому принципу.

Например! Те, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, получают 60% от официальной заработной платы пострадавшего.

Для ликвидаторов и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС пенсионные выплаты могут рассчитываться по специальным схемам:

на основе пятикратного размера минимальной заработной платы (с 1 января текущего года);

или на основе средней зарплаты, которую человек получал во время работы в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год.

Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью сейчас выглядят так:

Для лиц с инвалидностью I группы – не менее 2 760 гривен;

Для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

Для лиц с инвалидностью II или III групп, которые работают – 2 093 гривны.

Эти суммы зависят от группы инвалидности и от того, ли человек работает.