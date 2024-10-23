Какую пенсию имеют люди с инвалидностью III группы в Украине
Источник:ПФУ
Пенсия для лиц с инвалидностью III группы зависит от возрастной пенсии и группы инвалидности, которая была назначена. Эти факторы влияют на окончательный размер выплат.
Какие пенсии по инвалидности в Украине
Минимальная пенсия для лиц с III группой инвалидности составляет 50% от возрастной пенсии, сообщает ПФУ.
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Однако для определенных категорий граждан пенсия рассчитывается по другому принципу.
Например! Те, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, получают 60% от официальной заработной платы пострадавшего.
Для ликвидаторов и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС пенсионные выплаты могут рассчитываться по специальным схемам:
- на основе пятикратного размера минимальной заработной платы (с 1 января текущего года);
- или на основе средней зарплаты, которую человек получал во время работы в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год.
Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью сейчас выглядят так:
- Для лиц с инвалидностью I группы – не менее 2 760 гривен;
- Для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- Для лиц с инвалидностью II или III групп, которые работают – 2 093 гривны.
Эти суммы зависят от группы инвалидности и от того, ли человек работает.