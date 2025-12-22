Помощь для людей с инвалидностью: какие пенсии и льготы для I, II и III групп в 2026 году
- В 2026 году пенсии по инвалидности будут рассчитываться в процентах от пенсии по возрасту: 100% для I группы, 90% для II группы, 50% для III группы.
- Люди с инвалидностью имеют доступ к различным льготам, таких как бесплатные программы реабилитации, скидки на лекарства, бесплатный проезд в общественном транспорте и тому подобное.
Государство предоставляет украинцам с инвалидностью ряд льгот, в частности, медицинских, транспортных, а также гарантирует пенсию. Какие выплаты предусмотрены для I, II и III групп на 2026 год, расскажем далее.
Какая пенсия для людей с инвалидностью?
Люди, которые частично или полностью утратили трудоспособность, смогут в 2026 году получать пенсию по инвалидности, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако пенсионные выплаты назначаются только при наличии у человека с инвалидностью страхового стажа от 1 до 15 лет. При этом продолжительность необходимого стажа зависит от возраста, в котором была он потерял трудоспособность.
Размер пенсии будет зависеть от пенсии по возрасту, на которую имеет право лицо. Он исчисляется в процентах в зависимости от группы инвалидности:
- для лиц с I группой инвалидности – 100% от пенсии по возрасту;
- для людей со ІІ группой инвалидности – 90% от пенсии по возрасту;
- для украинцев с III группой инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.
При назначении пенсии к имеющемуся у человека страховому стажу добавляют период от установления инвалидности до достижения 60 лет.
Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности,
– отмечают в ПФУ.
Важно! Назначают пенсию со дня, когда установлена та или иная группа инвалидности, если лицо подало заявление не позднее трех месяцев от этого момента. Если человек не уложился в эти 3 месяца – тогда со дня обращения за пенсией.
Какие льготы для людей с инвалидностью?
Люди с инвалидностью могут также воспользоваться рядом льгот, предусмотренных законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью".
В частности, они могут воспользоваться:
- бесплатными программами реабилитации и обеспечения техническими средствами (протезами, колясками, слуховыми аппаратами и т.д.);
- санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям;
- участием в программе "Доступные лекарства";
- правом на 50% скидку на лекарства по рецептам (для лиц с I и II группой);
- первоочередным правом на улучшение жилищных условий;
- приоритетным пропуском через границу (для лиц с I группой);
- бесплатным проездом в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) – для лиц I и II групп, а также детей с инвалидностью;
- бесплатными лекарствами – для получателей минимальной пенсии или госпомощи (по рецептам врачей при амбулаторном лечении).
Чтобы воспользоваться льготами, человек с инвалидностью должен показать соответствующее удостоверение, которое дает право на них.
Важно! Коммунальные льготы для людей с инвалидностью обычно не предусмотрены. Исключение составляют лица с инвалидностью вследствие войны, которые полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг по норме 21 метра квадратного на человека и 10,5 на семью.
Какие выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны?
Пенсию по инвалидности защитникам назначают в процентах от денежного обеспечения военнослужащего с учетом установленной группы инвалидности. На сумму выплат влияет и причина утраты трудоспособности.
Для лиц, получивших инвалидность вследствие войны, предусмотрены повышенные выплаты. Защитникам с первой группой назначают пенсию в полном объеме денежного обеспечения, со второй группой – в размере 80%, а с третьей – 60%.
Военные, инвалидность которых не связана с боевыми действиями, получают более низкие проценты. Для первой группы предусмотрено 70% денежного обеспечения, для второй – 60%, а для третьей – 40%.