Помощь для людей с инвалидностью: какие пенсии и льготы для I, II и III групп в 2026 году

Государство предоставляет украинцам с инвалидностью ряд льгот, в частности, медицинских, транспортных, а также гарантирует пенсию. Какие выплаты предусмотрены для I, II и III групп на 2026 год, расскажем далее.

Какая пенсия для людей с инвалидностью?

Люди, которые частично или полностью утратили трудоспособность, смогут в 2026 году получать пенсию по инвалидности, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако пенсионные выплаты назначаются только при наличии у человека с инвалидностью страхового стажа от 1 до 15 лет. При этом продолжительность необходимого стажа зависит от возраста, в котором была он потерял трудоспособность.

Размер пенсии будет зависеть от пенсии по возрасту, на которую имеет право лицо. Он исчисляется в процентах в зависимости от группы инвалидности:

для лиц с I группой инвалидности – 100% от пенсии по возрасту;

для людей со ІІ группой инвалидности – 90% от пенсии по возрасту;

для украинцев с III группой инвалидности – 50% от пенсии по возрасту.

При назначении пенсии к имеющемуся у человека страховому стажу добавляют период от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности,

– отмечают в ПФУ.

Важно! Назначают пенсию со дня, когда установлена та или иная группа инвалидности, если лицо подало заявление не позднее трех месяцев от этого момента. Если человек не уложился в эти 3 месяца – тогда со дня обращения за пенсией.

Какие льготы для людей с инвалидностью?

Люди с инвалидностью могут также воспользоваться рядом льгот, предусмотренных законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью".

В частности, они могут воспользоваться:

бесплатными программами реабилитации и обеспечения техническими средствами (протезами, колясками, слуховыми аппаратами и т.д.);

санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям;

участием в программе "Доступные лекарства";

правом на 50% скидку на лекарства по рецептам (для лиц с I и II группой);

первоочередным правом на улучшение жилищных условий;

приоритетным пропуском через границу (для лиц с I группой);

бесплатным проездом в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) – для лиц I и II групп, а также детей с инвалидностью;

бесплатными лекарствами – для получателей минимальной пенсии или госпомощи (по рецептам врачей при амбулаторном лечении).

Чтобы воспользоваться льготами, человек с инвалидностью должен показать соответствующее удостоверение, которое дает право на них.

Важно! Коммунальные льготы для людей с инвалидностью обычно не предусмотрены. Исключение составляют лица с инвалидностью вследствие войны, которые полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг по норме 21 метра квадратного на человека и 10,5 на семью.

Какие выплаты для людей с инвалидностью вследствие войны?