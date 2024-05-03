Какую пенсию получают люди с инвалидностью III группы
Пенсия по инвалидности III группы в Украине назначается в соответствии с решением специальной комиссии. Ее назначение зависит от возраста лица и причин, которые повлекли инвалидность.
Назначение пенсий по инвалидности III группы
Министерство социальной политики информирует, что право на пенсию по инвалидности имеют лица, утратившие трудоспособность из-за общего заболевания, включая нетрудоустроенные травмы.
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Процесс назначения пенсии происходит так:
- Специальная комиссия оценивает состояние здоровья лица, определяет группу инвалидности и может назначить повторную экспертизу для проверки или изменения статуса.
- Заявление о назначении пенсии необходимо подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев с момента установления инвалидности, чтобы пенсия была назначена со дня ее установления.
- Если пенсионные выплаты лицу с инвалидностью были остановлены из-за улучшения состояния здоровья или из-за отсутствия на повторном медицинском осмотре без веских причин, то после повторного признания его статуса инвалидности, пенсия восстанавливается со дня, когда была установлена инвалидность.
Размеры выплат по инвалидности III группы
- Для лиц с инвалидностью III группы: пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту;
- Для лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы или являются ликвидаторами: выплаты рассчитываются на основе зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же в размере пятикратной величины минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года;
- Для пострадавших в результате войны: выплаты составляют 60% от денежного обеспечения.
Согласно государственному бюджету на 2024 год, прожиточный минимум, к которому привязаны социальные выплаты, увеличен с 2 589 гривен до 2 920 гривен. Это привело к росту минимальных выплат:
- Для I группы: не менее 2 760 гривен;
- Для лиц II и III групп, которые не работают: не менее 2 520 гривен;
- Для лиц с инвалидностью II или III группы, которые работают: не менее 2 093 гривны.
Кроме того, к пенсиям по инвалидности могут добавляться надбавки, повышения и дополнительные пенсии, включая пенсию за особые заслуги перед Украиной, если на них есть право.