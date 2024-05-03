Какую пенсию получают люди с инвалидностью III группы

Пенсия по инвалидности III группы в Украине назначается в соответствии с решением специальной комиссии. Ее назначение зависит от возраста лица и причин, которые повлекли инвалидность.

Назначение пенсий по инвалидности III группы

Министерство социальной политики информирует, что право на пенсию по инвалидности имеют лица, утратившие трудоспособность из-за общего заболевания, включая нетрудоустроенные травмы.

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Процесс назначения пенсии происходит так:

Специальная комиссия оценивает состояние здоровья лица, определяет группу инвалидности и может назначить повторную экспертизу для проверки или изменения статуса.

Заявление о назначении пенсии необходимо подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев с момента установления инвалидности, чтобы пенсия была назначена со дня ее установления.

Если пенсионные выплаты лицу с инвалидностью были остановлены из-за улучшения состояния здоровья или из-за отсутствия на повторном медицинском осмотре без веских причин, то после повторного признания его статуса инвалидности, пенсия восстанавливается со дня, когда была установлена инвалидность.

Размеры выплат по инвалидности III группы

Для лиц с инвалидностью III группы: пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту;

пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту; Для лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы или являются ликвидаторами: выплаты рассчитываются на основе зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же в размере пятикратной величины минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года;

выплаты рассчитываются на основе зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или же в размере пятикратной величины минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года; Для пострадавших в результате войны: выплаты составляют 60% от денежного обеспечения.

Согласно государственному бюджету на 2024 год, прожиточный минимум, к которому привязаны социальные выплаты, увеличен с 2 589 гривен до 2 920 гривен. Это привело к росту минимальных выплат:

Для I группы: не менее 2 760 гривен;

не менее 2 760 гривен; Для лиц II и III групп, которые не работают: не менее 2 520 гривен;

не менее 2 520 гривен; Для лиц с инвалидностью II или III группы, которые работают: не менее 2 093 гривны.

Кроме того, к пенсиям по инвалидности могут добавляться надбавки, повышения и дополнительные пенсии, включая пенсию за особые заслуги перед Украиной, если на них есть право.