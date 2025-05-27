Деньги вместо стрельбы: итальянская мафия меняет тактику ради прибыли

Итальянские мафиози откладывают оружие и налаживают связи ради прибыли. Вместо войн их больше интересуют государственные проекты в сфере строительства и средства ЕС.

Как мафия Италии меняет тактику ради денег

Мафиозные группировки Италии все чаще отказываются от кровавых территориальных войн, вместо этого объединяют усилия в наркоторговле, проституции и отмывании денег. Об этом говорится в ежегодном отчете Национального антимафиозного агентства (DIA), сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Агентство выяснило, что сицилийские мафиози "Коза ностры" объединяются в союзы с неаполитанской "Каморрой" внутри страны и за пределами Италии. А калабрийская группировка "Ндрангета" все больше сосредотачивается на контроле над проектами государственного строительства.

По словам директора DIA Микеле Карбоне, эти мафиозные структуры уже научились поглощать конфликты и напряжение между группировками.

Сосуществование способствовало формированию синергий, которые постепенно приобрели структурированный характер",

– заявил Карбоне.

Какие проекты интересуют итальянскую мафию

Наибольшая угроза от мафии существует для крупных инфраструктурных проектов:

по восстановлению экономики после COVID-19, которые финансируются за счет ЕС;

строительства моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материком;

подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года.

В отчете специалисты DIA отмечают, что в 2024 году сектор строительства стал объектом 38% административных антимафиозных мероприятий, а расследование о вмешательстве мафии охватили 200 строительных площадок.

Карбоне отметил, что агентство сосредоточено на том, чтобы помешать попыткам мафии проникнуть в процесс строительства моста.

Вскоре будут начаты все меры по предупреждению мафиозного влияния на строительство моста через пролив,

– отметил Карбоне.

В то же время итальянская мафия улучшает свое технологическое оснащение – использует зашифрованные каналы связи и контактирует с заключенными с помощью дронов.

Важно знать! Вместе с тем мафиози активно вербуют молодежь в так называемые "детские банды", используя для этого показательные демонстрации силы в социальных сетях.