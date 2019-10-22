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      Mala del Brenta – мафия во главе с монстром, охоту на которого будет вести вся Италия

      Мафии мира 42 Читати новину українською

      Венеция – родина Антонио Вивальди. Живописные пейзажи, романтика, каналы, по которым курсируют гондольеры. Было так не всегда. Давайте заглянем в Венецию полувековой давности – в 60-е. В преступную, а не туристическую Венецию, где царила банда Mala del Brenta или "Венецианская мафия" во главе с монстром Феличе Маньеро, охоту на которого будет вести практически вся Италия.

      Венеция в 60-е годы

      Тогдашнюю Венецию контролировали множество мелких уличных группировок. Каждый занимался четко определенным делом: кто-то рэкетом, кто-то продавал наркотики, другие же брались за похищение людей. Каждый район Венеции был закреплен за отдельной бандой. Как следствие – никаких межклановых войн. Каждый четко знал свое дело и не препятствовал "заработку" других мафиози.

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      На севере Италии есть область Венето, которая поделена на 7 провинций: Венеция, Беллуно, Падуя, Ровиго, Тревизо, Верона и Виченца. История Mala del Brenta начинается как раз в самом административном центре в Венеции.

      Сначала в банду входило всего три человека – друзья детства. Большую часть времени они проводили в пабе "Три меча", где планировали и обсуждали деятельность группы. Еще тогда названия у них не было. Уличные бандиты работали как криминальные "любители". Но никто из них даже и не представлял, что через несколько лет Mala del Brenta станет мощным криминальным синдикатом, под руководством очень и очень неординарного лидера.

      Воровать – это их призвание и фундаментальное занятие. Они будто уже рождены быть ворами. Иногда бывало такое, что за неделю времени они успевали совершить 7 грабежей и выйти сухими из воды,
      – рассказал журналист Маурицио Дианесе.

      Феличе Маньеро "Ангельское лицо"

      А придумал это все мужчина по имени Феличе Маньеро. Тогда еще паренек из бедной итальянской деревушки. Это в его голове возникла идея занять нишу грабежей в Венеции. Под руководством Феличе маленькая уличная группировка быстрыми темпами станет на ноги и станет контролировать практически все, что было в тогдашней Венеции. Но его путь на вершину криминальной славы был весьма непростым. Чтобы завоевать доверие других членов банды, да и других банд тоже, ему понадобилось почти 10 лет. И все это время он ни разу не сомневался в правильности своих решений. Он хорошо знал, что в жестоком криминальном мире выигрывает тот, кто имеет ум, а не мышцы.

      "Феличе Маньеро не имел особых физических характеристик. Не имел татуировок или угрожающего вида. У него не было ничего, что должно было сделать его лидером в глазах других бантитов. Но он им все же стал. Благодаря способности организовать что угодно. Благодаря умению зарекомендовать себя. А добавьте к этому еще смекалку и уникальную харизму", – подчеркнул журналист Маурицио Дианесе.

      феліче меньєро

      В начале 70-х Mala del Brenta понемногу начала становиться на ноги. Постоянные кражи и рэкет сделали банду авторитетом и примером для подражания. Желание контроля, денег и неограниченного влияния Феличе толкнули на объединение с другими группировками. Его красноречие сыграло на руку. Маньеро даже не приходилось ставить ультиматумов. Лидеры других банд легко соглашались на сотрудничество. Влияние еще молодого лидера с каждым днем становилось все больше.

      Можно сказать, что это стало первым серьезным скачком в мафиозных делах. Феличе Маньеро хорошо понимал, что каждая банда специализируется на своем деле. Соответственно он очень умело распределил работу по секторам,
      – подчеркнул Маурицио Дианесе.

      Еще одним фактором стремительного успеха Mala del Brenta стала связь с другими мафиями. В те времена итальянские карабинеры ловили влиятельных мафиози и отправляли их в заключение в мелкие города. Как например, тогдашняя область Венето. Таким образом правительство пыталось ослабить воздействие мафиози и отрезать их от контроля за своими группировками. По правде, получалось не очень. В новых местах главари мафий создавали новые "проекты". И вот, одним из них стала Mala del Brenta.

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      Итальянские журналисты утверждают, что Феличе Маньеро неоднократно встречался с влиятельными мафиози Венеции. Он спрашивал у них разрешения и советы по созданию собственной банды, которая в будущем объединит в себе все криминальные группировки области Венето. Так Маньеро нажил себе друзей из неаполитанской Каморры, калабрийской Ндрангеты и даже сицилийской Коза Ностры. Феличе сотрудничал с ними, постоянно спрашивал советы, а в некоторых случаях был их информатором. Словом, итальянские мафиози воспитали монстра, охоту на которого будет вести практически вся Италия. А называть его будут милым прозвищем "Ангельское лицо"

      Феличе Маньеро прозвали "Ангельским лицом" за его слащавые черты. Он симпатичный, приветливый, всегда улыбался. Он это прекрасно знал и пользовался этим. Со всеми находил общий язык. Но как же удивлялись люди, когда узнавали, что Феличе на самом деле жестокий убийца и криминальный авторитет,
      – объяснила журналистка Моника Зорнетта.

      феліче меньєро
      У Феличе были "сладкие" черты лица, и поэтому его называли "Ангельское лицо"

      Источники дохода

      Главным источником дохода Mala del Brenta стали грабежи. Бандиты делали все настолько профессионально, что полицейские и глазом моргнуть не успевали, как банки, галереи или казино уже давно зачищены, а самих грабителей и след простыл. Добытые деньги и драгоценности члены Венецианской мафии разбросали по всей Венеции в своих точках. Оружие в одном гараже, картины в другом, а наличные прятали так, что их и до сих пор не могут найти. Кстати, на "рабочие выезды" всегда отправлялись на краденых авто.

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      Еще одним источником доходов Mala del Brenta была продажа наркотиков. В этот бизнес Феличе Маньеро заходил очень осторожно. Первые партии кокаина он брал у сицилийцев и колумбийцев, а героин – у турок.

      феліче меньєро
      В продажу наркотиков Феличе Маньеро заходил очень осторожно

      Продажа психотропных веществ приносила по несколько сотен тысяч долларов в год – и это только в середине 70-х. По информации итальянских СМИ, первоначальный сбыт кокаина достигал одного килограмма в месяц. Через два года Феличе Маньеро продавал по 90 килограммов. Однако эта информация официально не подтверждена.

      Mala del Brenta железной хваткой держала на контроле продажу наркотиков в регионе. Вокруг стояла абсолютная тишина. Никто из людей, из полицейских или представителей правительства не мог выбить информацию о деятельности Венецианской мафии,
      – рассказал Генпрокурор апелляционного суда Венеции Франческо Саверио Павоне.

      Структура банды

      Сохранять секретность помогла и хорошо налаженная структура банды. Феличе Маньеро объединил иерархическое строение Коза Ностры и Каморры: с генералами, надзирателями и обычными солдатами. Есть лишь одно отличие – автономность. Члены группировки раздавали франшизы и позволяли основывать филиалы в любой части области Венето.

      Они использовали что-то похожее на пирамидальную структуру. Это как ветка с разветвлениями, на которой много плодов. И эти плоды позже пускают свои ветви. Так Mala del Brenta распространялась в Венето,
      – пояснил журналист Маурицио Дианесе.

      Некоторые группировки Mala del Brenta были особенно жестокими. Одно из их любимых занятий – издевательство над простыми людьми. Так они самоутверждались и показывали другим мафиям, что их группировка не менее жестокая и кровавая. Своего рода способ продемонстрировать свое верховенство на отдельной территории.

      Как банда пополнялась новыми людьми и зачем ей помогали полицейские – смотрите в видео программы.

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      Автор: Фахрудин Шарафмал
      Теги: История Криминал Мафии мира
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