"Сгорел дотла": россияне уничтожили популярный магазин на Почайной

Утром в четверг, 22 октября, во время массированного ракетного обстрела Киева был уничтожен еще один магазин JYSK. Он находился на Почайной.

Что известно о магазине JYSK на Почайной

Магазин сгорел дотла, о чем сообщил Country Director at JYSK Ukraine Евгений Иваница.

В то же время он отметил, что есть и хорошие новости: сотрудники и покупатели не пострадали в результате российской атаки.

Более того, все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат работу в других магазинах сети.

Кроме того, все заказы клиентам будут доставлены.

Мы продолжаем развиваться: сегодня подпишем один новый договор аренды, завтра – еще один,

– добавил Иваница.

Напомним, что россияне провели атаку на столицу баллистическими ракетами. В результате атаки повреждения получили Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан".

Более того, пострадал магазин "Decathlon" на Почайной. Он временно приостановил свою работу.

В частности, ранее россияне нанесли удар по ТЦ "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Работа магазинов JYSK приостановлена на неопределенный срок.

В сентябре Россия уничтожила как минимум пять магазинов JYSK. Враг нанес удары по Сумам, Днепру, Кривому Рогу и дважды по Запорожью.