"Сгорел дотла": россияне уничтожили популярный магазин на Почайной
Утром в четверг, 22 октября, во время массированного ракетного обстрела Киева был уничтожен еще один магазин JYSK. Он находился на Почайной.
Что известно о магазине JYSK на Почайной
Магазин сгорел дотла, о чем сообщил Country Director at JYSK Ukraine Евгений Иваница.
В то же время он отметил, что есть и хорошие новости: сотрудники и покупатели не пострадали в результате российской атаки.
- Более того, все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат работу в других магазинах сети.
- Кроме того, все заказы клиентам будут доставлены.
Мы продолжаем развиваться: сегодня подпишем один новый договор аренды, завтра – еще один,
– добавил Иваница.
Напомним, что россияне провели атаку на столицу баллистическими ракетами. В результате атаки повреждения получили Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан".
Более того, пострадал магазин "Decathlon" на Почайной. Он временно приостановил свою работу.
В частности, ранее россияне нанесли удар по ТЦ "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Работа магазинов JYSK приостановлена на неопределенный срок.
В сентябре Россия уничтожила как минимум пять магазинов JYSK. Враг нанес удары по Сумам, Днепру, Кривому Рогу и дважды по Запорожью.