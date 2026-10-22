Що відомо про магазин JYSK на Почайній

Магазин вигорів вщент, про що повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

Водночас він зазначив, що є хороші новини: працівники та покупці не постраждали внаслідок російської атаки.

Ба більше, усі працівники збережуть свої робочі місця та продовжать роботу в інших магазинах мережі.

Крім того, усі замовлення клієнтам будуть доставлені.

Ми продовжуємо розвиватися: сьогодні підпишемо одну нову угоду оренди, завтра – ще одну,

– додав Іваниця.

Нагадаємо, що росіяни атакували столицю балістикою. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан".

Ба більше, постраждав магазин "Decathlon" на Почайній. Він тимчасово призупинив свою роботу.

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Зокрема, раніше росіяни вдарили по ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Роботу магазинів JYSK призупинено на невизначений час.

У вересні Росія знищила щонайменше п’ять магазинів JYSK. Ворог вдарив по Сумах, Дніпру, Кривому Рогу та двічі по Запоріжжю.