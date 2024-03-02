Как изменилась максимальная и минимальная пенсия с 1 марта

1 марта 2024 года состоялся перерасчет пенсионных выплат. Этот перерасчет включает в себя надбавки, повышения и другие доплаты к пенсии.

Перерасчет и индексация пенсий

Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа. Он также напрямую связан с увеличением прожиточного минимума, что сейчас составляет 2 361 гривну.

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Поэтому, если раньше минимальная выплата для пенсионеров составляла 2 093 гривен, то сейчас она достигла – 2 361 гривны. В то же время максимальная пенсия равна 10 прожиточным минимумам, то есть сейчас составляет – 23 610 гривен.

Также выплаты дополнительно вырастут в результате индексации выплат: минимальная пенсия составит 2 725 гривен, а самая большая пенсия – 23 610 гривен. Об этом рассказала в эфире телемарафона Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривен. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3 000 гривен, и это будет 23 610 гривен.

Что еще известно о весенней индексации пенсий

В результате индексации, пенсии в Украине также вырастут примерно на 8%, что в среднем означает увеличение выплат на 322 гривны. Таким образом, средний размер пенсии возрастет до 5 717 гривен.

Увеличение пенсии основывается на индикаторах инфляции и динамике средней заработной платы по стране.

Индексация коснется более 10 миллионов граждан, в частности:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

около 600 тысяч пенсионеров из числа военнослужащих;

примерно 100 тысяч человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Как изменятся выплаты для других категории пенсионеров

С 1 апреля также запланирован автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность, учитывая обновленные данные о страховом стаже.

В соответствии с перерасчетами, с 1 марта пенсионные выплаты других категории пенсионеров будут выглядеть следующим образом: