Как изменилась максимальная и минимальная пенсия с 1 марта
Источник:ПФУ
1 марта 2024 года состоялся перерасчет пенсионных выплат. Этот перерасчет включает в себя надбавки, повышения и другие доплаты к пенсии.
Перерасчет и индексация пенсий
Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа. Он также напрямую связан с увеличением прожиточного минимума, что сейчас составляет 2 361 гривну.
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Поэтому, если раньше минимальная выплата для пенсионеров составляла 2 093 гривен, то сейчас она достигла – 2 361 гривны. В то же время максимальная пенсия равна 10 прожиточным минимумам, то есть сейчас составляет – 23 610 гривен.
Также выплаты дополнительно вырастут в результате индексации выплат: минимальная пенсия составит 2 725 гривен, а самая большая пенсия – 23 610 гривен. Об этом рассказала в эфире телемарафона Министр социальной политики Оксана Жолнович.
У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривен. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3 000 гривен, и это будет 23 610 гривен.
Что еще известно о весенней индексации пенсий
В результате индексации, пенсии в Украине также вырастут примерно на 8%, что в среднем означает увеличение выплат на 322 гривны. Таким образом, средний размер пенсии возрастет до 5 717 гривен.Заметьте! Увеличение пенсии основывается на индикаторах инфляции и динамике средней заработной платы по стране.
Индексация коснется более 10 миллионов граждан, в частности:
- 9,5 миллиона гражданских пенсионеров;
- около 600 тысяч пенсионеров из числа военнослужащих;
- примерно 100 тысяч человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Как изменятся выплаты для других категории пенсионеров
В соответствии с перерасчетами, с 1 марта пенсионные выплаты других категории пенсионеров будут выглядеть следующим образом:
- Пенсионеры до 70 лет со стажем соответственно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин сейчас имеют пенсию, увеличенную с 2 760 гривен – до 2 980 гривен;
- Для пенсионеров, не работающих, в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, а также пенсионеров старше 80 лет со стажем 20/25 лет соответственно для женщин и мужчин, пенсия поднялась с 3 120 гривен до 3 370 гривен;
- Пенсионеры, достигшие 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, получают увеличенную пенсию с 3 000 гривен до 3 240 гривен.