Какая максимальная пенсия в 2025 году

В этом году максимальная пенсия не увеличилась из-за замораживания прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Какой сейчас ее размер в 2025 году, читайте далее.

Кто сможет получить максимальную пенсию в 2025 году

Как стало известно, максимальная пенсия не будет меняться до 2028 года. Таким образом, с 2025 по 2027 год она будет оставаться на уровне 23 610 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

Читайте также Как отличается средняя пенсия в Украине и Европе: сравнение шокирует

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Эта сумма включает все надбавки и доплаты, назначенные пенсионеру, за исключением надбавки для лиц с особыми заслугами перед Родиной.