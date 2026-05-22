Экономика Соцвыплаты Эти граждане имеют право получить пенсию больше максимальной в июне 2026 года
22 мая, 22:44
Анастасия Зорик

Часть украинцев имеет право на специальную пенсию. Эти выплаты назначаются при определенных обстоятельствах. В частности, из-за работы в условиях вредных для здоровья или в силовых органах.

Кто из украинцев имеет право на специальные пенсии?

Специальные пенсии назначаются согласно законам, которые определены для конкретного рода деятельности, сообщает ПФУ.

Обратите внимание! В этом случае действуют другие правила чем для выплат по возрасту.

Сейчас спецпенсии назначаются так:

  • судьи могут получить специальную пенсию, согласно закону "О судоустройстве и статусе судей";
  • право прокуроров на специальную пенсию регулируется законом о "О прокуратуре";
  • ликвидаторов аварии на ЧАЭС – законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
  • силовиков (например, работников СБУ и Госбюро расследований) – "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Сейчас максимальная пенсия в Украине это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2026 год такая пенсионная выплата составляет – 25 950 гривен. Лица, имеющие право на спецпенсию, могут рассчитывать на значительно большие суммы даже несмотря на ограничения.

Как ограничивают спецпенсии?

Ограничение спецпенсий применяется в течение времени, когда действует военное положение. Исключением являются случаи, когда такой вид пенсии получен лицами, что:

  • защищают страну от российской агрессии;
  • или были участниками защиты Украины с 2014 года.

Например, если спецпенсия составляет 30 000, то 25 950 гривен выплачиваются полностью, сумма от 25 950 до 28 545 – с коэффициентом 0,5, а сумма от 28 545 до 30 000 гривен – с коэффициентом 0,4. В результате человек получит около 27 829 гривен вместо 30 тысяч. При спецпенсии в 60 000 гривен фактическая выплата составит около 35 100 гривен, 
– отметила руководитель профильного подразделения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

Какие ограничительные коэффициенты действуют сейчас:

  • 0,5 или 50% применяется к сумме, что более 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;
  • 0,4 или 40% – свыше 11 прожиточных минимумов, однако не более 13;
  • 0,3 или 30% – более 13 прожиточных минимумов, однако не более 17;
  • 0,2 или 20% – свыше 17 прожиточных минимумов, однако не более 21;
  • 0,1 или 10% – действует для суммы более 21 прожиточного минимума.

Что важно знать об ограничении спецпенсий?

  • Указанные ограничения действуют только на излишек от максимальной суммы пенсии. То есть той, что превышает 25 950 гривен.

  • Ограничения для спецпенсий также не применяются для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих. Однако если эта информация соответствует данным Единого государственного реестра ветеранов войны.

