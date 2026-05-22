Эти граждане имеют право получить пенсию больше максимальной в июне 2026 года

Часть украинцев имеет право на специальную пенсию. Эти выплаты назначаются при определенных обстоятельствах. В частности, из-за работы в условиях вредных для здоровья или в силовых органах.

Кто из украинцев имеет право на специальные пенсии?

Специальные пенсии назначаются согласно законам, которые определены для конкретного рода деятельности, сообщает ПФУ.

Обратите внимание! В этом случае действуют другие правила чем для выплат по возрасту.

Сейчас спецпенсии назначаются так:

судьи могут получить специальную пенсию, согласно закону "О судоустройстве и статусе судей";

право прокуроров на специальную пенсию регулируется законом о "О прокуратуре";

ликвидаторов аварии на ЧАЭС – законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

силовиков (например, работников СБУ и Госбюро расследований) – "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Сейчас максимальная пенсия в Украине это 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, по состоянию на 2026 год такая пенсионная выплата составляет – 25 950 гривен. Лица, имеющие право на спецпенсию, могут рассчитывать на значительно большие суммы даже несмотря на ограничения.

Как ограничивают спецпенсии?

Ограничение спецпенсий применяется в течение времени, когда действует военное положение. Исключением являются случаи, когда такой вид пенсии получен лицами, что:

защищают страну от российской агрессии;

или были участниками защиты Украины с 2014 года.

Например, если спецпенсия составляет 30 000, то 25 950 гривен выплачиваются полностью, сумма от 25 950 до 28 545 – с коэффициентом 0,5, а сумма от 28 545 до 30 000 гривен – с коэффициентом 0,4. В результате человек получит около 27 829 гривен вместо 30 тысяч. При спецпенсии в 60 000 гривен фактическая выплата составит около 35 100 гривен,

– отметила руководитель профильного подразделения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

Какие ограничительные коэффициенты действуют сейчас:

0,5 или 50% применяется к сумме, что более 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;

0,4 или 40% – свыше 11 прожиточных минимумов, однако не более 13;

0,3 или 30% – более 13 прожиточных минимумов, однако не более 17;

0,2 или 20% – свыше 17 прожиточных минимумов, однако не более 21;

0,1 или 10% – действует для суммы более 21 прожиточного минимума.

Что важно знать об ограничении спецпенсий?