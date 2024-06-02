Максимальная пенсионная выплата: кто ее получает и какая сумма в 2024 году

Сейчас максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов. Однако, не все пенсионеры имеют право на получение такой солидной суммы.

Какая максимальная пенсия в 2024 году

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине, изменилась и максимальная пенсионная выплата. Сейчас она составляет 10 прожиточных минимумов – то есть 23 610 гривен. Однако размер такой пенсии фиксированный, то есть это уже конечная сумма с учетом всех надбавок, повышений и индексации.

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При этом, максимальную пенсию получают некоторые категории украинцев: государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Повышение пенсии в июне

С 1 января этого года в Украине выросла также минимальная пенсия – с 2 093 гривен до 2 361 гривны. По сравнению с прошлым годом выплата увеличилась на 268 гривен.

Пенсионеры, которые вышли на пенсию по выслуге лет, могут получить надбавку за дополнительный стаж. Перерасчет выплат таких лиц начался еще в апреле, однако фактические выплаты пенсионеры получат уже в июне.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как сейчас известно, размер надбавки за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Сумма доплаты, которую получит лицо, рассчитывается индивидуально, учитывая его личные данные.