Какая сейчас максимальная пенсия в Украине и может ли она быть выше

С 1 января 2024 года повысился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Это привело к увеличению размера максимальной пенсии.

Какая сейчас пенсия в Украине

Сейчас максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен.

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Несмотря на общий рост пенсий в 2024 году, 26,14% пенсионеров все еще получают менее 3 тысяч гривен. Только 12,48% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

Согласно актуальным данным, пенсионеры получают разные размеры выплат:

17,32% украинцев имеют пенсию в пределах от 3 001 до 4 000 гривен.

18,59% получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен.

25,47% имеют пенсию в диапазоне от 5 001 до 10 000 гривен.

По состоянию на 1 июля средняя пенсионная выплата составляет 5 816,62 гривны. Для работающих пенсионеров этот показатель достигает 6 216,20 гривны.

Напомним! Максимальная пенсия включает все надбавки и доплаты.