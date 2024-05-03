Размер максимальной пенсии в Украине: сколько получат пенсионеры в мае

Размер максимальной пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму. Он с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривну.

Какая максимальная пенсия в мае

Максимальная пенсия в Украине составляет 10 минимальных выплат, то есть в мае составит 23 610 гривен. Этот размер фиксированный, то есть с учетом всех надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, индексации и других доплат, установленных законодательством.

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Исключение составляют лишь доплаты отдельным лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Этот вопрос регулируется статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании."

Средняя и минимальная пенсия в Украине

Средний размер пенсионных выплат, по состоянию на конец апреля составил 5 743,27 гривны. А работающие, пенсионеры, получали пенсию в среднем в среднем 6 094,28 гривны.

В то же время минимальные гарантированные выплаты в 2024 году являются следующими: