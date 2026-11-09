Пенсия выше максимальной: кто в Украине может получать более 25 тысяч

Украинское законодательство устанавливает ограничения на ежемесячные выплаты гражданам, получающим пенсию. Однако для некоторых категорий пенсионеров действуют совершенно иные правила начисления средств.

Кому назначают пенсии по специальным законам

С 1 января 2026 года общий максимальный размер пенсии в Украине ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 25 950 гривен, пишет ПФУ.

В то же время для отдельных профессий предусмотрены специальные условия пенсионного обеспечения. В частности, спецпенсии начисляются:

судьям в соответствии с законом Украины "О судебной системе и статусе судей";

прокурорам в соответствии с законом "О прокуратуре";

государственным служащим в соответствии с законом Украины "О государственной службе";

военнослужащим и сотрудникам силовых структур в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

ликвидаторам аварии на ЧАЭС и другим пострадавшим от катастрофы в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";

ученым в соответствии с законом "О научной и научно-технической деятельности" и т. д.

Для каждой из этих категорий действуют отдельные требования относительно стажа, возраста и должности. Поэтому лица, имеющие право на спецпенсию, могут рассчитывать на выплаты, превышающие максимальный размер, однако автоматически не получают пенсию свыше 25 950 гривен.

Как правительство сокращает выплаты во время войны

В то же время правительство своим постановлением № 1778 продлило действие ограничений на выплату спецпенсий в 2026 году на период военного положения. Это касается госслужащих, депутатов, должностных лиц НБУ, ученых и других привилегированных категорий.

Для той части пенсии, которая превышает 25 950 гривен, применяются специальные понижающие коэффициенты от 10% до 50%.

Базовая часть пенсии до 10 прожиточных минимумов выплачивается в полном объеме, а уменьшение применяется только к сумме превышения,

– отметила руководитель профильного подразделения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

В настоящее время действуют такие коэффициенты:

от 10 до 11 прожиточных минимумов – 0,5;

от 11 до 13 – 0,4;

от 13 до 17 – 0,3;

от 17 до 21 – 0,2;

свыше 21 прожиточного минимума – 0,1.

Например, если рассчитанная спецпенсия составляет 30 тысяч гривен, первые 25 950 гривен человек получает в полном объеме. К части от 25 950 до 28 545 гривен применяется коэффициент 0,5, а к остальной сумме – 0,4. В результате фактическая выплата составит примерно 27 829 гривен.

Обратите внимание! Государство оставило исключения для тех, кто непосредственно защищает страну. Ограничения не распространяются на участников боевых действий, лиц, обеспечивающих оборону Украины, и членов семей погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, в октябре 2026 года более 30 тысяч гривен ежемесячно получали почти 27 тысяч украинцев. Тогда как средний размер пенсии в стране составлял около 7,3 тысячи гривен.