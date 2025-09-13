Украинские пенсионеры могут рассчитывать не только на базовые выплаты, но и на ряд надбавок. Государство предусматривает специальные доплаты для отдельных категорий граждан.

Какие надбавки к пенсии предусмотрены в Украине?

Не все пенсионеры знают, что могут получать надбавки за детей, за звание "Почетного донора" и еще ряд случаев, сообщает 24 Канал. В то же время наиболее распространенной является надбавка по возрасту.

Интересно Вас удивят цифры: в каких странах самая большая пенсия

Пенсионеры, которым в этом году исполняется 70, 75 или 80 лет, могут рассчитывать на ежемесячные возрастные надбавки. Выплаты начисляют тем, чья основная пенсия не превышает 10 340 гривен.

Сумма выплаты распределяются следующим образом:

от 70 до 75 лет – до 300 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

Сколько доплатят за ребенка пенсионеру?

Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних, могут получать по 150 гривен на каждого ребенка. Впрочем, есть важное условие: ребенку должно быть менее 18 лет, а сам пенсионер не должен работать или иметь статус ФЛП.

В то же время в случае трудоустройства пенсионера выплата отменяется.

Какая есть доплата пенсионеру почетному донору Украины Украинцы со званием "Почетный донор" ежемесячно имеют надбавку в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году это 292 гривны.

Есть ли доплата для одиноких пенсионеров?

Отдельная доплата предусмотрена для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, живут сами и нуждаются в постоянном уходе. В таком случае государство ежемесячно доплачивает 40% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 944 гривны.

Обязательные условия для получения доплаты следующие: человек должен проживать сам, иметь медицинское заключение о необходимости в уходе и получать пенсию по возрасту.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном