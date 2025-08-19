Укр Рус
19 августа, 15:18
2

Укрпочта представила новую марку: кому она посвящена на этот раз

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ "Паутина", продажа которой начнется 22 августа.
  • Почтовый набор включает лист, карточку и конверт.

Укрпочта представила новую марку, которая посвящена легендарной спецоперации СБУ "Паутина". Продажа новинки начнется только 22 августа.

Что известно о новой марке от Укрпочты?

Выпущена будет не только новая марка, а и весь почтовый набор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Почтовый набор состоит из:

  • листа "Спецоперация СБУ "Паутина"";
  • карточки;
  • конверта "Первый день".

Что нужно знать о новой марке:

  • общий ее тираж – 300 00 экземпляров;
  • размер – 40,5×30;
  • номинал каждой почтовой марки – U.

Обратите внимание! Погасят новую марку специальным штемпелем именно 22 августа. Предзаказ на нее уже открыт.

Что известно о спецоперации СБУ "Паутина?"

Благодаря этой операции, СБУ смогли FPV-дронами поразить одновременно 41 российский самолет. Нужно понимать, что это почти 34% стратегической авиации России. Эта спецоперация проходила 1 июня 2025 года на 4 ключевых российских аэродромах. Речь идет о "Иваново", "Белая", "Оленья" и "Дягилево".