Укрпочта представила новую марку: кому она посвящена на этот раз
- Укрпочта выпустила новую марку, посвященную спецоперации СБУ "Паутина", продажа которой начнется 22 августа.
- Почтовый набор включает лист, карточку и конверт.
Укрпочта представила новую марку, которая посвящена легендарной спецоперации СБУ "Паутина". Продажа новинки начнется только 22 августа.
Что известно о новой марке от Укрпочты?
Выпущена будет не только новая марка, а и весь почтовый набор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.
Почтовый набор состоит из:
- листа "Спецоперация СБУ "Паутина"";
- карточки;
- конверта "Первый день".
Что нужно знать о новой марке:
- общий ее тираж – 300 00 экземпляров;
- размер – 40,5×30;
- номинал каждой почтовой марки – U.
Обратите внимание! Погасят новую марку специальным штемпелем именно 22 августа. Предзаказ на нее уже открыт.
Что известно о спецоперации СБУ "Паутина?"
Благодаря этой операции, СБУ смогли FPV-дронами поразить одновременно 41 российский самолет. Нужно понимать, что это почти 34% стратегической авиации России. Эта спецоперация проходила 1 июня 2025 года на 4 ключевых российских аэродромах. Речь идет о "Иваново", "Белая", "Оленья" и "Дягилево".