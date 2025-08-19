Что известно о новой марке от Укрпочты?

Выпущена будет не только новая марка, а и весь почтовый набор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Почтовый набор состоит из:

листа "Спецоперация СБУ "Паутина"";

карточки;

конверта "Первый день".

Что нужно знать о новой марке:

общий ее тираж – 300 00 экземпляров;

размер – 40,5×30;

номинал каждой почтовой марки – U.

Обратите внимание! Погасят новую марку специальным штемпелем именно 22 августа. Предзаказ на нее уже открыт.