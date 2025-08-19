Що відомо про нову марку від Укрпошти?
Випущено буде не тільки нову марку, а і весь поштовий набір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрпошту.
Поштовий набір складається з:
- аркуша "Спецоперація СБУ "Павутина"";
- картки;
- конверту "Перший день".
Що потрібно знати про нову марку:
- загальний її тираж – 300 00 екземплярів;
- розмір – 40,5×30;
- номінал кожної поштової марки – U.
Зверніть увагу! Погасять нову марку спеціальним штемпелем саме 22 серпня. Передзамовлення на неї вже відкрито.
Що відомо про спецоперацію СБУ "Павутина?"
Завдяки цій операції, СБУ змогли FPV-дронами уразити одночасно 41 російський літак. Потрібно розуміти, що це майже 34% стратегічної авіації Росії. Ця спецоперація відбувалася 1 червня 2025 року на 4 ключових російськиї аеродромах. Йдеться про "Іваново", "Бєлая", "Олєнья" та "Дягілєво".