Чому присвячена нова марка

З нагоди 30-річчя "Укрпошта" представить нову поштову марку. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський розповів, що у теперішній час важливо відзначати людей, які продовжують працювати, зокрема доставляти товари, попри постійну небезпеку.

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Варто зазначити, що "Укрпошта" доставляє посилки о всій Україні, де є така можливість. Йдеться навіть про особливо небезпечні регіони.

Також поштова компанія займається перевезенням гуманітарних вантажів і спецдопомоги для українців. Не можна не відмітити героїзм тих поштарів, які під постійними обстрілами доставляють пенсії пенсіонерам, що проживають у прифронтовій зоні.

Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" 2 лютого ми випустимо нову марку в серії "Героїчні професії війни" присвячену поштовикам – "Укрпошта завжди поруч з вами". Враховуючи те, що Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, то у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе.

Що буде зображено на марці

Смілянський опублікував фото на якому можна детально розглянути дизайн новинки. Попри те, що на марці зображено водія вантажівки, це не виокремлює якусь посаду в компанії "Укрпошта".



Приклад нової марки/Фото з Facebook Ігоря Смілянського

Ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру,

– наголошує Смілянський

Зверніть увагу! Ви можете оформити передзамовлення на вказану марку за цим посиланням.