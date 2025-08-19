Укрпошта представила нову марку: кому вона присвячена на цей раз
- Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації СБУ "Павутина", продаж якої почнеться 22 серпня.
- Поштовий набір включає аркуш, картку та конверт.
Укрпошта представила нову марку, яка присвячена легендарній спецоперації СБУ "Павутина". Продаж новинки розпочнеться лише 22 серпня.
Що відомо про нову марку від Укрпошти?
Випущено буде не тільки нову марку, а і весь поштовий набір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрпошту.
Читайте також ГУР поділилося даними про нові судна тіньового флоту Росії та плавуче сховище "Лукойлу"
Поштовий набір складається з:
- аркуша "Спецоперація СБУ "Павутина"";
- картки;
- конверту "Перший день".
Що потрібно знати про нову марку:
- загальний її тираж – 300 00 екземплярів;
- розмір – 40,5×30;
- номінал кожної поштової марки – U.
Зверніть увагу! Погасять нову марку спеціальним штемпелем саме 22 серпня. Передзамовлення на неї вже відкрито.
Що відомо про спецоперацію СБУ "Павутина?"
Завдяки цій операції, СБУ змогли FPV-дронами уразити одночасно 41 російський літак. Потрібно розуміти, що це майже 34% стратегічної авіації Росії. Ця спецоперація відбувалася 1 червня 2025 року на 4 ключових російськиї аеродромах. Йдеться про "Іваново", "Бєлая", "Олєнья" та "Дягілєво".