Укрпошта представила нову марку, яка присвячена легендарній спецоперації СБУ "Павутина". Продаж новинки розпочнеться лише 22 серпня.

Що відомо про нову марку від Укрпошти?

Випущено буде не тільки нову марку, а і весь поштовий набір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Поштовий набір складається з:

аркуша "Спецоперація СБУ "Павутина"";

картки;

конверту "Перший день".

Що потрібно знати про нову марку:

загальний її тираж – 300 00 екземплярів;

розмір – 40,5×30;

номінал кожної поштової марки – U.

Зверніть увагу! Погасять нову марку спеціальним штемпелем саме 22 серпня. Передзамовлення на неї вже відкрито.