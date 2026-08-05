Популярный маркетплейс в России столкнулся с трудностями: компании выставляют свои активы на продажу

Владельцы пунктов выдачи заказов на Wildberries столкнулись с сокращением оборотов и выручки. Все это произошло после серии атак на склады маркетплейса.

Что происходит с Wildberries

Подробно о событиях рассказала председатель Рады Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЕК) Евгения Черницкая, о чем пишет российское СМИ "Известия".

По ее словам, многие владельцы пунктов могут начать задерживать выплаты работникам и арендодателям. В Торгово-промышленной палате отметили, что в отдельных регионах доходы владельцев складов маркетплейса Wildberries в июле упали на 15–20% в годовом исчислении, а в пиковые дни – на 30–40%.

При этом еще до начала ударов по логистической инфраструктуре владельцы пунктов самовывоза все чаще начали выставлять свой бизнес на продажу. Согласно данным "Авито", в январе–июне количество объявлений о продаже таких пунктов выросло на 26% в годовом исчислении, тогда как спрос на них увеличился лишь на 6%.

По состоянию на 3 августа на продажу было выставлено более 9,3 тысячи пунктов выдачи Wildberries из примерно 98 тысяч, работающих по всей стране.

В Москве с 20 июля по 2 августа на продажу было выставлено 65 пунктов. В частности, в нескольких случаях продавцы предложили скидку до 30%.

До конца года может закрыться около 15% таких пунктов.

Напомним, что маркетплейс фиксирует убытки в результате атак. По оценкам экспертов, они уже приближаются к 280 миллиардам рублей.

Компенсацию от компании требует даже Беларусь. Свои товары на складах Wildberries в России размещают более 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.