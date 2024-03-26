Как изменились пенсии украинцев после мартовской индексации
26 марта 2024, 11:35Читати новину українською
Источник:ПФУ
Нынешняя индексация, как и планировалось, началась с 1 марта. В общем проиндексированы выплаты более 10 миллионов украинцев.
Как изменились пенсии после индексации
Нынешний показатель индексации составил 1,0796. То есть, выплаты были проиндексированы на 7,96%.
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Под индексацию попали выплаты таких граждан:
- гражданские пенсионеры – всего 9,5 миллиона человек;
- бывшие работники силовых ведомств – 596 тысяч граждан;
- лица, имеющие инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС – 97,8 тысячи человек.
Максимально выросли пенсионные выплаты почти на 1 500 гривен. А вот минимальный показатель увеличения составил 100 гривен.Обратите внимание! Ваша пенсия может вырасти на менее чем 100 гривен, почему так происходит, читайте здесь.
Сколько выделили на мартовские пенсии
В понедельник состоялось завершение финансирования пенсий за март. В этом месяце ПФУ увеличил расходы на пенсионные выплаты на 7,25%.
На выплаты в марте было выделено 62,1 миллиарда гривен. Для сравнения, в феврале этот показатель составлял 57,9 миллиарда гривен.Обратите внимание! Рост на 7,25% это не повышение размера средней пенсии. Речь идет именно об увеличении расходов из бюджета. Это значение может корректироваться в зависимости от количества пенсионеров.