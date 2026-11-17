Массированные удары России по пищевой промышленности вынудили украинских производителей масла остановить работу заводов. Такая ситуация сразу же вызвала беспокойство среди украинцев из-за возможного дефицита продуктов на полках супермаркетов.

Почему маслозаводы приостанавливают работу

О ситуации в масложировой отрасли рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет Минагрополитики.

По его словам, часть предприятий действительно приостановила производство из-за рисков для безопасности и необходимости восстановить производственные мощности. Это вынужденное решение, которое должно защитить работников и дать возможность провести ремонтные работы.

Речь идет о временной приостановке работы части предприятий из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак,

– отметил Высоцкий.

Он добавил, что после стабилизации ситуации и завершения восстановительных работ заводы постепенно возобновят работу.

Будет ли дефицит масла

Несмотря на вынужденные перерывы в производстве некоторых компаний, Минагрополитики уверяет, что масла для нужд украинцев хватит.

Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет,

– подчеркнул министр.

Более того, в настоящее время поставки украинского масла за границу не прекращаются. Только за первую половину ноября Украина успешно экспортировала 230 тысяч тонн этой продукции.

Обратите внимание! В то же время оценить полное влияние российских атак на отрасль пока сложно. Минагрополитики следит за ситуацией на предприятиях и анализирует последствия для производства и экспорта.

Напомним, из-за российских ударов по аграрной инфраструктуре агрохолдинг 12 ноября компания "Кернел была вынуждена остановить сразу восемь своих маслоэкстракционных заводов" приостановил работу, опасаясь масштабных пожаров и угрозы для персонала.

Также с 13 ноября закупку и переработку семян подсолнечника приостановил завод "Потоки" в Днепре, а позже известный бренд "Королевский вкус" был вынужден пойти на сокращение сотрудников из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянных обстрелов.