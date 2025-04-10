Средства на масштабную мобилизацию: нардеп объяснил, заложена ли на это смета

Нардеп Алексей Леонов рассказал, что средства в нынешнем бюджете Украины на масштабную мобилизацию не заложены. Но если будут официальные заявления по этому поводу, то в Верховной Раде готовы к обсуждениям.

Пересмотрят ли в Украине смету

Нардеп Алексей Леонов говорит, что решение пересматривать смету – вопрос времени и политической воли. Однако пока официальных заявлений по этому поводу не было, передает 24 Канал со ссылкой на эфир Ранок.LIVE.

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Конкретных официальных обращений от военных в парламент еще не поступало,

– говорит нардеп.

Сейчас главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит о мобилизационном потенциале и цифры, но без деталей.

Впрочем если конкретные обращения все-таки будут, то, по словам Леонова, Рада вернется к обсуждению, в том числе и в бюджет.

Напоминаем! В прошлом году возник дефицит в бюджете на уровне 500 миллиардов гривен из-за недостатка финансовой помощи от партнеров. Для решения этого вопроса Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, повысив налоги для бизнеса.