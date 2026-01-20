Ситуация критическая, – экс-министр о состоянии энергетики и новых вызовах после обстрелов

Россия в очередной раз атаковала энергетику Украины в ночь на 20 января. Массированные российские атаки этой зимой привели к потере большинства объектов электроэнергетики. Кроме того, нашим энергетикам постоянно не хватает оборудования. Поэтому ситуация сверхсложная.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, отметив, что Украина может преодолеть эти препятствия. Для этого нужно финансирование, которое можно взять в кредит, и ускоренная процедура импорта электроэнергии.

О состоянии энергетики и новых вызовах после обстрелов

По словам бывшего министра, сейчас состояние нашей энергетики очень сложное – повреждено почти большинство объектов электроэнергетики и, к сожалению, очень большое количество объектов, обеспечивающих теплоснабжение. Это и подстанции, и сети, и генерирующие мощности.

Сегодня большинство электроэнергии дают атомные станции и часть гидроэлектростанций, ведь почти все тепловые электростанции или разрушены, или повреждены.

К сожалению, за последние два массированных обстрела разрушено и повреждено оборудование на теплоэлектроцентралях. Говорится о Киевской, Харьковской теплоэлектроцентрали и в других городах. Поэтому ситуация критическая,

– подчеркнул он.

Сегодня в Украине есть дефицит оборудования, материалов, выключателей, трансформаторов и т.д., которые очень нуждаются энергетики. Поэтому для ускорения стабилизации ситуации нужна массированная закупка этого оборудования на уровне государства. Компании, к сожалению, не могут себе позволить покупать его из-за финансовых трудностей.

Обратите внимание! Министр экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что российские обстрелы разрушили 8,5 гигаватт генерирующих мощностей. Говорится о теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. А из-за дефицита генерации и резкого похолодания Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы – это исторический рекорд.

Плачков объяснил, что Украине нужно привлекать кредиты МВФ, мировой банк, европейский банк и другие финансовые институты. Это должно делать государство и централизованно на базе Госрезерва закупать, заказывать это оборудование, потому что на рынке профицита нет. То, что было на складах – уже привезено. А это десятки тысяч тонн оборудования – его каждый день используют и меняют.

Поэтому нужно заказывать, завозить и давать всем компаниям, независимо от формы собственности, или это коммунальная компания, или частная, или государственная, как такой товарный кредит. Я не говорю, что это надо дарить, в будущем где-то они рассчитаются,

– подчеркнул бывший министр.

Он отметил, что эта задача является ключевой для центральных органов власти, особенно Министерства энергетики, что сейчас возглавляет Денис Шмыгаль.

"Важно кредитовать средства, при необходимости выделять из госбюджета, увеличивать количество людей, занимающихся восстановлением энергосистемы, повышать им оплату для того, чтобы они могли как можно быстрее восстанавливать и стабилизировать ее", – сказал Плачков.

Он добавил, что кроме этих шагов необходимо также устранить бюрократические и организационные моменты, которые не дают возможности полностью использовать импорт электроэнергии. Сегодня мы можем импортировать около 2,5 ГВт (это 2,5 блока на атомных электростанциях). Однако есть преграды, поэтому нужно принимать очень быстрые, волевые решения, чтобы мы увеличили импорт электроэнергии из Европы.

