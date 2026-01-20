Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Отправит ли Украина военных в Гренландию?
Украинский президент отметил, что все украинские военные во время полномасштабной войны находятся на фронте, и вопрос войска на сегодня является дефицитным.
У нас с Метте очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО. Все это понятно,
– сказал Зеленский, упомянув премьера Дании.
Кроме того, украинский лидер обеспокоен расфокусом во время полномасштабной войны в Украине. "Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас - полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, и у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", – говорит Зеленский.
Какие последние новости о ситуации вокруг Гренландии?
Напомним, Дональд Трамп 17 января в своей соцсети объявил о введении дополнительных пошлин против союзников Гренландии.
По словам президента США, начиная с 1 февраля 2026 года на товары, поставляемых в США, из таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будет наложена 10-процентная пошлина.
В то же время Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров, заявив, что они должны сосредоточиться на Украине, а не на Гренландии.