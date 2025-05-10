Может ли мать троих детей получить доплаты к пенсии

Женщины, которые являются многодетными, могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Однако для этого украинки должны родить пять или более детей.

Пенсия для матери троих детей в 2025 году

На лиц, имеющих четырех, трех или менее детей, данное правило не распространяется, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту. Но при условии соответствия еще двум критериям

по достижении 50 лет; при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Время ухода матери, которая не работает, за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 01.01.2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка,

– говорится на сайте Пенсионного фонда.

Для матери, которая работает, начиная с 1 января 2004, время ухода за ребенком (до достижения им 3-летнего возраста) засчитывается в страховой стаж. Однако при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получает соответствующее пособие по уходу.

Обратите внимание! С 1 января 2005 года этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Предоставляется ли надбавка к пенсии?

Кроме того, таким женщинам к размеру пенсии назначается надбавка. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной. Ее размер составляет размере от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).