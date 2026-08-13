Атомные электростанции под угрозой: из-за меления Дуная Румыния уже останавливает блок

Рекордное падение уровня Дуная вынудило Румынию приступить к остановке последнего работающего реактора Чернаводской АЭС, которая обычно обеспечивает около 20 % электроэнергии страны. Аналогичная проблема возникла в Венгрии, где власти в срочном порядке приступили к возведению специальной конструкции на дне реки, чтобы не допустить остановки АЭС "Пакш".

Румыния приступила к остановке Чернаводской АЭС

В Румынии 13 августа началась процедура отключения от энергосистемы последнего реактора, работавшего на Чернаводской атомной электростанции, сообщает Reuters. Причиной стало рекордное падение уровня Дуная, вода которого используется для охлаждения оборудования станции.

Чернаводская АЭС имеет два реактора мощностью по 706 МВт. Один из них уже пришлось остановить в конце июля из-за меления реки, а теперь аналогичная ситуация возникла со вторым энергоблоком. В совокупности два реактора обычно обеспечивают около 20% производства электроэнергии Румынии.

Румынские власти объявили чрезвычайное положение в энергетике на весь август. Чтобы компенсировать потерю атомной генерации, страна уже запустила угольную электростанцию мощностью 330 МВт, а также рассчитывает на ветровую и гидроэнергетику. Кроме того, Румыния может увеличить импорт электроэнергии: пропускная способность трансграничных сетей составляет около 4 000 МВт.

В то же время правительство подготовило механизм поэтапного ограничения электроснабжения для промышленных потребителей в случае ухудшения ситуации. Население и предприятия также призвали добровольно сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.

Перед остановкой реактора румынские власти пытались буквально "спасти" станцию с помощью реки. В частности, чиновники организовывали подрыв каменных препятствий, углубление русла и использование барж с камнями для перенаправления воды в район АЭС. Однако этих мер оказалось недостаточно для продолжительной работы реактора.

Венгрия пытается спасти АЭС "Пакш"

Проблема меленения Дуная затронула и Венгрию. Местная АЭС "Пакш" также зависит от воды реки для охлаждения реакторов, а продолжительная жара и засуха привели к критическому падению ее уровня, пишет Telex.

Венгерские власти решили не дожидаться полной остановки станции. Правительство приступило к реализации проекта по сооружению специального порога на дне Дуная вблизи АЭС. Его задача – замедлить течение и поднять уровень воды перед станцией.

На строительство планируется использовать около 145 тысяч кубометров камня. Ожидается, что сооружение сможет поднять уровень реки вблизи АЭС примерно на метр. Параллельно власти готовят две 80-метровые баржи, которые при необходимости можно затопить, чтобы дополнительно поднять уровень воды у охлаждающих насосов еще примерно на 20 сантиметров.

Проблема для Венгрии является масштабной, ведь "Пакш" имеет четыре реактора общей мощностью около 2 000 МВт и обеспечивает примерно треть электроэнергии страны. Из-за критически низкого уровня воды станция уже работает лишь на чуть более 10% своей мощности.

Власти оценивают стоимость экстренных работ примерно в 6 миллиардов форинтов, тогда как длительная работа АЭС на пониженной мощности может стоить венгерской экономике до 50 миллиардов форинтов в месяц.

Таким образом, ситуация на Дунае превратилась не только в экологическую, но и в серьезную энергетическую проблему для Центральной Европы. Рекордная жара и засуха одновременно бьют по атомной и гидроэнергетике, вынуждая страны увеличивать импорт, ограничивать потребление и искать нестандартные способы поддержания критически важной генерации.