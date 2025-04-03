В Казахстане обнаружили месторождение редкоземельных металлов

Во время выполнения поисковых работ в Казахстане в рамках государственной программы по геологическому изучению недр обнаружили месторождение редкоземельных металлов. В сумме они составляют около миллиона тонн.

В Казахстане нашли месторождение редкоземельных металлов

Участок Куйректиколь расположен в 300 км к юго-востоку от Астаны, в Каркаралинском районе Карагандинской области, в 100 км к северо-востоку от Каркаралинска, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство промышленности и строительства Казахстана.

Читайте также Цена критически важного металла для мира растет из-за крупнейших экономик мира

По масштабам рудоносности наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос 2, где суммарное содержание редкоземельных элементов превышает 0,1%, а в отдельных образцах достигает 0,25% и более,

– сообщает Министерство.

Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют более 20 млн тонн. Это при среднем содержании суммарных редкоземельных элементов около 700 г/т.

В то же время аналогов этого типа редкоземельного рудоносного образования в Казахстане нет. Это позволяет отнести его к новому промышленному типу.

Выявленные редкоземельные залежи и перспективные площади, при условии их дальнейшего подтверждения, могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов. Это, свою очередь, будет способствовать стремительному развитию высокотехнологичной отрасли редкоземельных металлов.

Важно! Успешная разработка технологии обогащения руды и извлечения ценных компонентов положительно повлияет на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое развитие региона.