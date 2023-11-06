Без поддержки международных партнеров Украину ждет кризис

После полномасштабного вторжения России, украинская экономика вошла в состояние кризиса. Благодаря денежной помощи от международных партнеров и значительным реформам ситуация на финансовом рынке улучшается.

Ситуация на финансовом рынке Украины

Министр Сергей Марченко говорит, что на украинском финансовом рынке может быть кризис с "дырой" в сумме 29 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал. Эта ситуация возникнет, если международные партнеры не будут оказывать Украине денежную помощь.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что кроме войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС.

По мнению Марченко, украинская система нуждается в дополнительном финансировании. В частности, для введения реформ в антикоррупционной сфере. Следует понимать, что ЕС также может пострадать от углубления экономического кризиса в Украине.

Это может иметь последствия и для Европы. В связи с миграцией, из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ.

– отмечает Марченко

Министр призывает союзников Украины к решительным действиям. Речь идет о передаче 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами G7, на восстановление украинских городов. Ответа на это заявление пока нет.

Страны "Большой семерки" приняли решение о заморозке 300 миллиардов долларов российских активов еще в октябре. Несмотря на то, что правительство США называло назначением этих средств помощь Украине, пока деньги остаются в замороженном состоянии.