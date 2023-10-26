Устойчивость валютного рынка: сможет ли НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов

Финансовая поддержка в форме кредитов и грантов – основной источник покрытия высокого дефицита государственного бюджета. На каком уровне НБУ сможет поддерживать резервы, рассказываем дальше.

Устойчивость на валютном рынке

В НБУ отметили, что благодаря официальному финансированию регулятор сможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и соответственно устойчивость валютного рынка.

Читайте также Курс валют в ноябре: почему вырастет доллар

Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 миллиардов долларов. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до 29% ВВП,

– говорится в сообщении Нацбанка.

Также там подчеркнули, что благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ – поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.

Есть ли потребность в международном финансировании в последующие годы

В НБУ отмечают, что потребности во внешнем финансировании в последующие годы остаются. Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования.

Со своей стороны, НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше 40 миллиардов долларов, несмотря на значительные интервенции для сохранения устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации.

