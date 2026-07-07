Восстановились после нескольких месяцев падения: международные резервы НБУ выросли

По предварительным данным, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составили 51,3 миллиарда долларов США; в частности, в июне они увеличились на 12,1 %. Такая динамика обусловлена валютными поступлениями от международных партнеров.

Что произошло с международными резервами в июне

Именно они превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте, о чем сообщили в Национальном банке Украины.

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На валютные счета правительства в Нацбанке в июне поступило 11 316,3 миллиона долларов США, в том числе:

6 821,1 миллиона долларов США – от ЕС;

4 495,2 миллиона долларов США – через счета Всемирного банка.

Кроме того, Киев получил 4,4 миллиарда долларов США от Евросоюза. Речь идет о первой выплате в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

В НБУ подчеркнули: деньги не были зачислены в международные резервы Украины – из-за ограниченного (целевого) назначения их использования.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 269,7 миллиона долларов США.

Также Украина выплатила МВФ 171,5 миллиона долларов США.

Еще в июне Национальный банк Украины продал на валютном рынке 5 147,0 миллиона долларов США. А текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Что происходило с международными резервами ранее

Международные валютные резервы Украины в мае текущего года сократились, и это произошло уже вчетвертый раз подряд. По состоянию на 1 июня они составляли, по предварительным данным, 45 726,6 миллиона долларов США.

Согласно информации Национального банка, по состоянию на 1 января международные резервы Украины выросли до 57 292,5 миллиона долларов. Это стал самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.