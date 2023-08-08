Международные резервы Украины достигли нового исторического максимума

Международные резервы Украины по предварительным данным составили 41,718 миллиарда долларов, по состоянию на начало августа 2023 года. А в июле резервы выросли на 6,9%, обновив рекордный показатель во второй раз.

Как выросли резервы Украины

В прошлом месяце благодаря устойчивым и постоянным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в валюте, резервы продолжали расти.

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Уже 1 июля 2023 года у Украины был максимальный уровень резервов, который составил 39,02 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 августа 2023 года международные валютные резервы Украины составляли 41,718 миллиарда долларов, что является вторым под ряд рекордом.

Что повлияло на увеличение резервов

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета НБУ поступило около 4681,3 миллиона долларов. Среди которых:

1 657,4 миллиона долларов – макрофинансовая помощь от ЕС;

1 496,3 миллиона долларов – льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка;

1 300,3 миллиона долларов – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них – 1 250,0 миллиона долларов от США;

227,3 миллиона долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За погашение государственного долга в иностранной валюте и обслуживание украинское правительство выплатило 394,6 миллиона долларов.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

Согласно балансовым данным, в июле НБУ продал на валютном рынке 1 873,4 миллиона долларов и выкупил – 12,9 миллиона долларов. То есть чистая продажа валюты составила – 1 860,5 миллиона долларов.

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В результате переоценки финансовых инструментов в июле, их стоимость выросла на 266 миллионов долларов.