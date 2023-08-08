Як зросли резерви України
Протягом минулого місяця завдяки стійким та постійним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни у валюті, резерви продовжували рости.
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Натомість станом на 1 серпня 2023 року міжнародні валютні резерви України становили 41,718 мільярда доларів, що є другим поспіль рекордом.
Що вплинуло на збільшення резервів
На валютні рахунки НБУ надійшло близько 4 681,3 мільйона доларів. Серед яких:
- 1 657,4 мільйона доларів – макрофінансова допомога від ЄС;
- 1 496,3 мільйона доларів – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
- 1 300,3 мільйона доларів – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – 1 250,0 мільйона доларів від США;
- 227,3 мільйона доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За погашення державного боргу в іноземній валюті та обслуговування український Уряд виплатив 394,6 мільйона доларів.
Відповідно до балансових даних, у липні НБУ продав на валютному ринку 1 873,4 мільйона доларів та викупив 12,9 мільйона доларів. Тобто чистий продаж валюти становив 1 860,5 мільйона доларів.
Внаслідок переоцінки фінансових інструментів у липні, їх вартість зросла на 266 мільйонів доларів.