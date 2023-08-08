Як зросли резерви України

Протягом минулого місяця завдяки стійким та постійним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни у валюті, резерви продовжували рости.

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Нагадаємо! Уже 1 липня 2023 року Україна мала максимальний рівень резервів, який становив 39,02 мільярда доларів.

Натомість станом на 1 серпня 2023 року міжнародні валютні резерви України становили 41,718 мільярда доларів, що є другим поспіль рекордом.

Що вплинуло на збільшення резервів

Чинник 1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки НБУ надійшло близько 4 681,3 мільйона доларів. Серед яких:

1 657,4 мільйона доларів – макрофінансова допомога від ЄС;

1 496,3 мільйона доларів – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

1 300,3 мільйона доларів – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – 1 250,0 мільйона доларів від США;

227,3 мільйона доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За погашення державного боргу в іноземній валюті та обслуговування український Уряд виплатив 394,6 мільйона доларів.

Чинник 2. Операції НБУ на валютному ринку України

Відповідно до балансових даних, у липні НБУ продав на валютному ринку 1 873,4 мільйона доларів та викупив 12,9 мільйона доларів. Тобто чистий продаж валюти становив 1 860,5 мільйона доларів.

Чинник 3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

Внаслідок переоцінки фінансових інструментів у липні, їх вартість зросла на 266 мільйонів доларів.